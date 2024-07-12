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ВС России сбросили на украинские войска весящие полтонны ФАБ-500

ВС России сбросили на украинские войска весящие полтонны ФАБ-500

ВС России истребителями совершили удар по позициям армии киевского режима, сбросив неуправляемые бомбы весом в полтонны, а именно ФАБ-500, в рамках операции в зоне ответственности группировки войск «Запад».

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