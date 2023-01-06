Кузьменко стал 3-й звездой дня в НХЛ, Сарос с 64 сэйвами – 1-й, Фредерик с дублем за 34 секунды – 2-й

Андрей Кузьменко стал 3-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня. Первая звезда – вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, отразивший 64 из 67 бросков в матче с «Каролиной» (5:3) – 3-й зафиксированный результат для матчей регулярных чемпионатов.
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