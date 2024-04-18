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Раз вы родились и росли в СССР, значит, этот тест не пройдете: угадайте 10 лучших советских мультфильмов, которые озвучил Георгий Вицин

Раз вы родились и росли в СССР, значит, этот тест не пройдете: угадайте 10 лучших советских мультфильмов, которые озвучил Георгий Вицин

Только для тех, у кого было правильное детство, в котором делали правильные мультфильмы! фото: YouTubeВ этот день издревле принято метать на стол самогон, а друг в друга огурцы — в честь дня рождения великого и прекрасного Георгия Вицина! Тот, кого вся страна знает под именем Трус, не побоялся появиться на свет именно в ней, причем выбрал для этого не самый белый и пушистый год — 1917-й, а день — 18 апреля.

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