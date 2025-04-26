Убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: укры «по наводке британской MI6»

Живут как простые работяги, которым ничего не угрожает, надо думать о безопасности командного состава.

Cергей Шапорев

Да, возле подъезда многоэтажки неделю стоял чужой автомобиль и никому дела до этого не было!? Интересно! Тут на стоянке попробуй встать на чужое место….