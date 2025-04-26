Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: укры «по наводке британской MI6»

Убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: укры «по наводке британской MI6»

Взрыв прогремел 25 апреля в 10:40 в подмосковной Балашихе во дворе дома №2 на бульваре Нестерова. Огонь охватил Volkswagen Golf, припаркованный у многоэтажки.

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Комментарии
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Дмитрий Gold
Живут как простые работяги, которым ничего не угрожает, надо думать о безопасности командного состава.
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11 час.
Cергей Шапорев
Да, возле подъезда многоэтажки неделю стоял чужой автомобиль и никому дела до этого не было!? Интересно! Тут на стоянке попробуй встать на чужое место….
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9 час.
Cергей Шапорев
Здорово свое возмущение сгладил своим же волнением….))))
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9 час.
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