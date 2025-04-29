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Впервые в истории: гол Дембеле и спасения Доннаруммы помогли ПСЖ в гостях победить «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов

Впервые в истории: гол Дембеле и спасения Доннаруммы помогли ПСЖ в гостях победить «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» в гостях взял верх над «Арсеналом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Единственный гол на четвёртой минуте забил Усман Дембеле, неотразимо пробивший с лёта после передачи Хвичи Кварацхелии с фланга.

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