Впервые в истории: гол Дембеле и спасения Доннаруммы помогли ПСЖ в гостях победить «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» в гостях взял верх над «Арсеналом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Единственный гол на четвёртой минуте забил Усман Дембеле, неотразимо пробивший с лёта после передачи Хвичи Кварацхелии с фланга.