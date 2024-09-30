Депутат бундестага Котре: Берлин должен предъявить обвинение по подрыву «СП» Власти Германии должны предъявить обвинение по подрыву «Северных потоков» и указать на нарушение США или другими вовлеченными странами договоров антитеррористической направленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии