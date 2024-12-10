Нетаньяху прибыл в Окружной суд Тель-Авива для дачи показаний

Руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Окружной суд Тель-Авива, где начнет давать показания по делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, по которым премьер-министру предъявлены обвинения.
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