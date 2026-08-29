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Abraxas Capital держит короткие позиции по бессрочным фьючерсам на $472 млн, заработав $21 млн за сутки

Abraxas Capital держит короткие позиции по бессрочным фьючерсам на $472 млн, заработав $21 млн за сутки

Согласно мониторингу сервиса HyperliquidNews, компания Abraxas Capital держит на бирже деривативов открытые короткие позиции по бессрочным фьючерсам на совокупную сумму свыше $472 млн, сообщает издание ChainCatcher.

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