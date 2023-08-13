Радостные статьи про самосуд, или «А что на следующем шаге?»

Пока будут разбираться с "правоохранителями", глядишь и тебе морду набьют "дорогие наши братья из средней азии".

В С

Не ведитесь на эти писюльки. Надо уметь защищаться, а то придётся ещё и третью щеку подставлять, пока гастеры не устанут или не перебью нас всех.