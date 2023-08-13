Много в русских сетях появилось вдруг восторженных публикаций «Ура!! Граждане сами, наконец, объединяются и бьют морды приезжим!».
Радостные статьи про самосуд, или «А что на следующем шаге?»
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Слава "ворошиловским стрелкам!!!"
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13 час.
Vladimir Bogdanov
Пока будут разбираться с "правоохранителями", глядишь и тебе морду набьют "дорогие наши братья из средней азии".
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12 час.
В С
Не ведитесь на эти писюльки. Надо уметь защищаться, а то придётся ещё и третью щеку подставлять, пока гастеры не устанут или не перебью нас всех.
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11 час.
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