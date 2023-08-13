Страна и люди

9 788 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роза Семиренко
    А ведь таких иуд очень много и на новых территориях и в Крыму, и на остальной территории России, куда понаехали украи...Пятая колонна в Д...
  • Надежда
    МТ не может "орать" о чистке, потому что этот ресурс тоже из латентных русофобов. Попробуйте пожаловаться на бота из ...«Спящие агенты». ...
  • Леопольд Кудасов
    плохому .танцору яйца мешаютПятая колонна в Д...

Радостные статьи про самосуд, или «А что на следующем шаге?»

Радостные статьи про самосуд, или «А что на следующем шаге?»

Много в русских сетях появилось вдруг восторженных публикаций «Ура!! Граждане сами, наконец, объединяются и бьют морды приезжим!».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Каплуненко
Слава &quot;ворошиловским стрелкам!!!&quot;
Ответить
13 час.
Vladimir Bogdanov
Пока будут разбираться с &quot;правоохранителями&quot;, глядишь и тебе морду набьют &quot;дорогие наши братья из средней азии&quot;.
Ответить
12 час.
В С
Не ведитесь на эти писюльки. Надо уметь защищаться, а то придётся ещё и третью щеку подставлять, пока гастеры не устанут или не перебью нас всех.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх