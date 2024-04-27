Гюлер о 9 изменениях в старте «Реала» против «Сосьедада»: «Мастерство игроков невероятное. Надеюсь, вернемся из Мюнхена с преимуществом» 

Хавбек мадридцев выразил мнение после матча Ла Лиги с «Сосьедадом» (1:0). О 9 изменениях в стартовом составе «Реала» по сравнению с класико «Это «Реал» Мадрид», мастерство игроков невероятное, и мы всегда готовы играть.
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