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Софию Ротару могут лишить средств за проданную квартиру в центре

Софию Ротару могут лишить средств за проданную квартиру в центре

Похоже, эпопея с продажей московской квартиры Софии Ротару наконец-то подошла к концу. Как мы помним, певица пыталась избавиться от недвижимости целых пять лет, и вот, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки.

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