Ким Кардашьян и Эмма Робертс появились на постерах «Американской истории ужасов»

Двенадцатый сезон выйдет 20 сентября. «Американская история ужасов», реж. Брэдли Букер, Альфонсо Гомес-Рехон, Майкл Аппендаль Кадр из сериала20 сентября на платформе Hulu выйдет первая половина двенадцатого сезона «Американской истории ужасов.
Двенадцатый сезон выйдет 20 сентября. «Американская история ужасов», реж. Брэдли Букер, Альфонсо Гомес-Рехон, Майкл Аппендаль Кадр из сериала20 сентября на платформе Hulu выйдет первая половина двенадцатого сезона «Американской истории ужасов.
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