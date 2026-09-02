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Грузоперевозки ...

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Изменения в правилах ВЭД 2026 — как переписать внешнеторговый контракт под новые стандарты

Изменения в правилах ВЭД 2026 — как переписать внешнеторговый контракт под новые стандарты

В 2026 году внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) в России продолжает развиваться в условиях усиленного риск-ориентированного валютного и таможенного контроля.

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