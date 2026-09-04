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Новак: изменений в расчет топливного демпфера не планируется

Новак: изменений в расчет топливного демпфера не планируется

За август нефтяники получили из бюджета по топливному демпферу 197,3 млрд рублей. Механизм действует с 2019 года и позволяет сдерживать внутренние цены на топливо.

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