«А нас-то за що?» — украинский бизнес возмущен атаками ВСУ по Wildberries

Военно-политическое руководство Украины должно было предупредить бизнес о готовящейся кампании ударов против складов Wildberries и других маркеплейсов в России, чтобы у него было время подготовится к ответным ударам ВС РФ по логистическим комплексам, жалуется шеф-редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко.