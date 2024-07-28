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Мы соседи по планете

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Вы удивитесь разнообразию блюд, которые можно приготовить в обычной вафельнице

Вы удивитесь разнообразию блюд, которые можно приготовить в обычной вафельнице

24 августа 1869 года мир узнал о патентованной вафельнице, но кто бы мог подумать, что приспособление для приготовления вафель существовало еще со времен Древней Греции? Однако вафельница способна на гораздо больше, чем просто вафли! Бигпикча раскроет вам секреты этого удивительного устройства, и вы узнаете о бесчисленном множестве блюд, от драников до пиццы, которые можно создать при помощи всемирно известной вафельницы.

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