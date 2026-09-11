Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел встречу со Святейшим Патриархом Кириллом

На рабочей встрече губернатор Смоленской области доложил Главе РПЦ о том, что было сделано в регионе Губернатор Смоленской области Василий Анохин провёл рабочую встречу со Святейшим Патриархом Кириллом в Москве и доложил ему о планах и инициативах в регионе.