UK Championship 2023. Расписание трансляций

25 ноября — 3 декабря 2023, UK Championship 2023, (рейтинговый по снукеру), Barbican Centre, Йорк, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: — Чемпионат Великобритании 2023 Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.
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