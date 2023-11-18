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UK Championship 2023. Расписание трансляций

UK Championship 2023. Расписание трансляций

25 ноября — 3 декабря 2023, UK Championship 2023, (рейтинговый по снукеру), Barbican Centre, Йорк, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: — Чемпионат Великобритании 2023 Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.

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