В России замаячил запрет на курение в квартирах

Разрабатываются обязательные правила общежития для многоквартирных домов Нормы поведения в многоквартирных домах — вместе с правилами эксплуатации домового оборудования — могут стать официальным документом, подписывать который будут все собственники квартир.
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