Лихой водитель на иномарке протаранил несколько припаркованных машин в Краснодаре

Лихой водитель на иномарке протаранил несколько припаркованных машин в КраснодареМинувшей ночью иномарка на большой скорости протаранила несколько припаркованных автомобилей на Проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне Краснодара.
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