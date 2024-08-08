Царьград
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Царьград

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Слиты первые некрологи: От прилёта новейшими ракетами Киев полыхал почти сутки. Уничтожены генералы ВСУ и НАТО. Известные фамилии

Слиты первые некрологи: От прилёта новейшими ракетами Киев полыхал почти сутки. Уничтожены генералы ВСУ и НАТО. Известные фамилии

Уничтожено сразу три командных секретных бункера в Киеве, Кривом Роге и Харькове. Погибли высокопоставленные офицеры ВСУ и НАТО – в сети опубликованы первые некрологи, причём фамилии довольно известные.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Недаром же у русских в народе на подобное обычно говорят: &quot;Не всё коту масленица… Будет и Великий пост!&quot; За их безмерную тупость  такие ответочки  ещё неа раз к ним прилетят... Надо им не своими задницами думать, а головами...И убрать шутов...
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16 час.
ВР
Вова Рябов
Пора бы стереть это гнездо.пусть в палатках в поле совещаются
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10 час.
СС
Сергей Сергей
Жаль скоро опять окажутся живы.царьград как всегда гонит .
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9 час.

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