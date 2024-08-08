Слиты первые некрологи: От прилёта новейшими ракетами Киев полыхал почти сутки. Уничтожены генералы ВСУ и НАТО. Известные фамилии

Влад Владимиров

Недаром же у русских в народе на подобное обычно говорят: "Не всё коту масленица… Будет и Великий пост!" За их безмерную тупость такие ответочки ещё неа раз к ним прилетят... Надо им не своими задницами думать, а головами...И убрать шутов...