Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Рисковать собой, вывозя пленное свинячее г@вно взятое в Курской области, очень опасно, и нужно 10 раз подумать, а оправдан ли такой риск?" — эмоциональное мнение

"Рисковать собой, вывозя пленное свинячее г@вно взятое в Курской области, очень опасно, и нужно 10 раз подумать, а оправдан ли такой риск?" — эмоциональное мнение

Скажу сейчас страшную вещь, но обязан сказать. Расчеты наших разведывательных БПЛА в Курской области сейчас выискивают хохла, наводя удар артиллерии, и у бойцов сводит скулы от того, что они видят гражданские расстрелянные машины и мёртвых русских гражданских людей.

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Комментарии
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Владимир Петросов
А вот мне очень нравится фотография, на которой изображены 10 штук потенциальных врагов России. Останется только произвести идентификацию, отсеять погибших, а выживших казнить решением военного трибунала на основании этого самого документа. Раз уж они так позируют, стало быть ума у них нет. А нам хлам не нужен.
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13 час.
Ирина
В КУРСКЕ УКРОДЕБИЛЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ВОЙНУ,ТАК ПУСТЬ ВСЕ СДОХНУТ,НИКАКОГО ИМ ПЛЕНА УРОДАМ.
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12 час.
Silver Kont
После всех событий вспоминается негласный приказ советского  командования под Воронежем в 1943 году - &quot;Венгров в плен не брать!&quot;.... И здесь должно быть так же, никаких пленных, укроскот должен сгинуть...
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7 час.

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