"Рисковать собой, вывозя пленное свинячее г@вно взятое в Курской области, очень опасно, и нужно 10 раз подумать, а оправдан ли такой риск?" — эмоциональное мнение

Владимир Петросов

А вот мне очень нравится фотография, на которой изображены 10 штук потенциальных врагов России. Останется только произвести идентификацию, отсеять погибших, а выживших казнить решением военного трибунала на основании этого самого документа. Раз уж они так позируют, стало быть ума у них нет. А нам хлам не нужен.