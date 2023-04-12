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Economist со ссылкой на секретные бумаги Пентагона: к атаке на российский самолет А-50 в Белоруссии причастны агенты СБУ

Economist со ссылкой на секретные бумаги Пентагона: к атаке на российский самолет А-50 в Белоруссии причастны агенты СБУ

К произошедшей некоторое время назад атаке на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на территории Белоруссии причастны агенты Службы безопасности Украины.

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