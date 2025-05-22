Таможенники тщательно проверили почтовую посылку: что в ней было спрятано

Восемь флаконов предполагаемых анаболических веществ были обнаружены замаскированными в двух коробках с овсянкой в международной почтовой посылке, перехваченной на таможенном посту Международного аэропорта Кишинева.
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