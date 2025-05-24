ВС России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ у Шевченко на донецком направлении

Российские войска расчётами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе населённого пункта Шевченко на донецком направлении, сообщает Минобороны России.
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