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Вгудок

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Андрей Мельниченко выступил в роли философа, а не экономиста. Враги Москвы предоставили слово российскому предпринимателю, основателю СУЭК и Еврохим

Андрей Мельниченко выступил в роли философа, а не экономиста. Враги Москвы предоставили слово российскому предпринимателю, основателю СУЭК и Еврохим

Журнал Economist не просто опубликовал статью Андрея Мельниченко, но и его фотографию на обложке. Если роль нацистской «Фелькишер беобахтер» сейчас играет Financial times, то британский журнал по влиятельности — это геббельсовский «Дер Штюрмер».

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