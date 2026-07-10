Андрей Мельниченко выступил в роли философа, а не экономиста. Враги Москвы предоставили слово российскому предпринимателю, основателю СУЭК и Еврохим

Журнал Economist не просто опубликовал статью Андрея Мельниченко, но и его фотографию на обложке. Если роль нацистской «Фелькишер беобахтер» сейчас играет Financial times, то британский журнал по влиятельности — это геббельсовский «Дер Штюрмер».
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