В Свердловской области все воспитанники детдомов получат подарки, заказанные Деду Морозу

В качестве новогодних волшебников выступят депутаты, чиновники и бизнесменыИсполнить новогодние желания всех воспитанников детских домов и интернатов Свердловской области решил губернатор региона Евгений Куйвашев.
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