WSJ: мир второй раз ожидает наплыв китайских товаров

В прошлый раз подобная стратегия помогла Китаю сдержать инфляцию и привела к разорению заводов на Западе Мир во второй раз столкнется с наплывом китайских товаров, поскольку КНР активно наращивает производство для решения экономических проблем.
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