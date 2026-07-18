RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

«Зенит» без Сантоса и Энрике, «Спартак» с ужасной статистикой: футбольный сезон стартует в Нижнем матчем за Суперкубок

«Зенит» без Сантоса и Энрике, «Спартак» с ужасной статистикой: футбольный сезон стартует в Нижнем матчем за Суперкубок

Новый сезон в российском футболе стартует матчем за Суперкубок в Нижнем Новгороде. «Зенит» подходит к нему с серьёзными кадровыми потерями: участникам чемпионата мира Дугласу Сантосу и Луису Энрике предоставили возможность отдохнуть и не спешить в Россию, Игорь Дивеев ещё не набрал оптимальную форму, а Филипе Аугусто не до конца освоился после перехода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии