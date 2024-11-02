Импорт российской нефти в Тайвань взлетел до 66% В октябре 2024 г. Тайвань купил у России рекордное количество нафты, доля РФ в общем импорте этой смеси в Тайвань составила 66%.
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Импорт российской нефти в Тайвань взлетел до 66% В октябре 2024 г. Тайвань купил у России рекордное количество нафты, доля РФ в общем импорте этой смеси в Тайвань составила 66%.
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