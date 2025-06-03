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Царьград

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Взрыв на Заволжском моторном заводе произошёл во время перекачки топлива

Взрыв на Заволжском моторном заводе произошёл во время перекачки топлива

Стали известны подробности взрыва на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области.Причиной пожара на Заволжском моторном заводе стал взрыв во время перекачки горюче-смазочных материалов, сообщил глава Городецкого округа Алексей Мудров.

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