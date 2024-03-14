Следственными органами полиции предъявлено обвинение двум гражданам в совершении мошенничества в особо крупном размере

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ивановской области и оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ивановской области установлено, что в 2022-м году двое граждан получили от жителя Иванова 5 000 000 рублей.