Следственными органами полиции предъявлено обвинение двум гражданам в совершении мошенничества в особо крупном размере

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ивановской области и оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ивановской области установлено, что в 2022-м году двое граждан получили от жителя Иванова 5 000 000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии