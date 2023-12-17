«Смерть — это не страшно»: Костомаров шокировал признанием

Олимпийский чемпион до сих пор жалеет, что согласился на ампутацию. Роман Костомаров в шоу "Эксклюзив" кадр шоуРоман Костомаров сегодня стал примером мужества и силы воли, благодаря которым он не смирился со статусом инвалида после ампутации конечностей и всеми силами старается вернуть себе прежний уровень жизни здорового человека.