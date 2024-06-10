Почему США и их союзники не решаются напасть на КНДР?

Вооружённые силы социалистической Кореи способны нанести США неприемлемый ущерб 21 августа 2023 года боевые корабли ВМС КНДР провели пуски ракет малой дальности, за которыми наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
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