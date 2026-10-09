Axios: США сделают России и Украине предложение, на которое Киев уже согласен Трамп хотел бы завершить войну на Украине до промежуточных выборов в ноябре, но в Белом доме понимают, что это невозможно.
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