"Ликвидировать диаспоры мигрантов и высылать их страны с лишением гражданства". Курганский губернатор взбунтовался
Пока есть здравомыслящие люди в политике, которые видят проблемы и о них заявляют публично, значит не все потеряно.
Комментарии
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это просто ХПП по замене населения на среднеазиатов...😭
в Москве вообще мало чего понимают,кроме шкурных интересов - нахапать и слинять. Сколько их уже таким образом отбыло на ПМЖ? Только малая часть присела.
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