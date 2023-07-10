Страна и люди

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"Ликвидировать диаспоры мигрантов и высылать их страны с лишением гражданства". Курганский губернатор взбунтовался

"Ликвидировать диаспоры мигрантов и высылать их страны с лишением гражданства". Курганский губернатор взбунтовался

Пока есть здравомыслящие люди в политике, которые видят проблемы и о них заявляют публично, значит не все потеряно.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
это просто ХПП по замене населения на среднеазиатов...😭
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15 час.
Юрий Кушнарев
в Москве вообще мало чего понимают,кроме шкурных интересов - нахапать и слинять. Сколько их уже таким образом отбыло на ПМЖ? Только малая часть присела.
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5 час.

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