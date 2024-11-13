Важные советы по уходу за декабристом в ноябре, чтобы он зацвел пышными шапками Алёна ЮрьеваДекабрист (или шлюмбергера) — это прекрасное комнатное растение, которое приносит радость своим пышным цветением в холодные зимние месяцы.