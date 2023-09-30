Ночная тревога на границе с Румынией. Власти ищут разбившийся беспилотник

Сегодняшняя ночь выдалась тревожной на границе с Румынией. Жители городов Галац, Тулча и Брэила не сомкнули глаз после получения сообщения RO-Alert, предупреждающего о возможности падения с воздуха предметов.
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