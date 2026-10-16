Новая книга писателя и путешественника Максима Привезенцева «Маяки Сахалина» — это не путеводитель, а сложный автофикциональный текст, где личная травма переплетается с историей каторги, а современный мотопробег монтируется с дневниками.
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