«Фиорентина» арендовала полузащитника «Реала» Франко Мастантуоно

Клуб «Фиорентина» официально арендовал у мадридского «Реала» полузащитника Франко Мастантуоно. Сегодня утром была достигнута договоренность между клубами о переходе футболиста в итальянский клуб на правах аренды.
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