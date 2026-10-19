Есть люди, чей масштаб осознаёшь не сразу. Сначала видишь перечень должностей и наград, потом — список созданных производств, и только затем приходит понимание: перед тобой не просто учёный или управленец, а человек, который фактически пересобрал целую отрасль.
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