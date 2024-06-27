Государство играет ключевую роль в налаживании межнациональных отношений, — политолог

Государство играет ключевую роль в налаживании межнациональных отношений, поскольку без сильного государства отношения между различными нациями, этническими и религиозными группами превратятся в войну всех против всех, заявил в эфире телеканала «Миллет» политолог Сергей Марков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии