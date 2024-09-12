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Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Восточной Европе

Контракт министерства обороны Соединенных Штатов с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор предполагает расширение на Россию и страны Восточной Европы ареала моделирования такого рода ситуаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Пентагона.

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