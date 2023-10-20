БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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2 тыс. израильских наемников срочно покидают Украину: Их ждет ХАМАС

2 тыс. израильских наемников срочно покидают Украину: Их ждет ХАМАС

Тель-Авив отозвал из незалежной на родину военных специалистов, воевавших с русскими Светлана Гомзикова Фото: DPA/ Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Наталья Макеева На фоне эскалации палестино-израильского конфликта Тель-Авив отзывает с Украины своих военных специалистов, которые занимались боевой подготовкой солдат ВСУ.

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