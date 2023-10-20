2 тыс. израильских наемников срочно покидают Украину: Их ждет ХАМАС

Тель-Авив отозвал из незалежной на родину военных специалистов, воевавших с русскими Светлана Гомзикова Фото: DPA/ Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Наталья Макеева На фоне эскалации палестино-израильского конфликта Тель-Авив отзывает с Украины своих военных специалистов, которые занимались боевой подготовкой солдат ВСУ.