Konami показала новые кадры ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater — шпионский экшен радикал...

Konami показала новые кадры ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater — шпионский экшен радикально преобразилсяKonami провела первый выпуск из серии трансляций Metal Gear: Hotline Production, посвященных Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
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