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Музыканты, которых не стало в этом году - 2

Музыканты, которых не стало в этом году - 2

Начало - ЗДЕСЬ    Alec John Such - Алек Джон Сач (14 ноября 1951 – 4 июня 2022) 70 лет Басист оригинального состава Bon Jovi     Manny Charlton - Мэнни Чарлтон (25 июля 1941 – 5 июля 2022) 80 лет Шотландский гитарист, участник Nazareth     Olivia Newton-John - Оливия-Ньютон Джон (26 сентября 1948 – 8 августа 2022) 73 года, рак груди Британско-австралийская певица и актриса     Steve Grimmett - Стив Гримметт (19 августа 1959 – 15 августа 2022) 62 года Британский вокалист, фронтмен Grim Reaper     Jerry Lee Lewis - Джерри Ли Льюис (29 сентября 1935 – 28 октября 2022) 87 лет, пневмония Американский певец, пианист, один из основоположников рок-н-ролла     D.

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