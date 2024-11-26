Здание Пентагона построили быстрее, чем сейчас в нем строят ступени — Маск

Уровень бюрократии в Пентагоне стал настолько высоким, что ремонт лестницы занимает больше времени, чем строительство самого здания ведомства в прошлом веке, заявил бизнесмен Илон Маск 26 ноября в соцсети X.
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