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СКА разгромил "Нефтехимик"

СКА разгромил "Нефтехимик"

Петербургский СКА прервал клубную антирекордную серию поражений.Накануне петербургский СКА на выезде победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент The Moscow Post.

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