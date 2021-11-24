СКА разгромил "Нефтехимик"

Петербургский СКА прервал клубную антирекордную серию поражений.Накануне петербургский СКА на выезде победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент The Moscow Post.
Петербургский СКА прервал клубную антирекордную серию поражений.Накануне петербургский СКА на выезде победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент The Moscow Post.
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