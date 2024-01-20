Кириенко встретился с участниками форума «Родные – Любимые»

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с семейными династиями из разных регионов на форуме «Родные – Любимые», который проходит в рамках Года семьи на площадке международной выставки-форума «Россия».