Происшествия

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В Амурской области полицейские и представители Общественного совета провели занятие с воспитанниками спецшколы

Инспекторы по делам несовершеннолетних ОУУПиПНД МО МВД России «Свободненский» Амурской области совместно с членами Общественного совета посетили воспитанников специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в п.

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